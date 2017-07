Inaugurazione del "Jamrock Festival": il tango-punk degli "Espana Circo Este"

Giovedì 20 luglio per l'inaugurazione del "Jamrock Festival 2017" al Park Farini di Vicenza saliranno sul palco gli "Espana Circo Este", la fenomenale band che in soli 5 anni di attività ha girato l'Europa in lungo e in largo con più di 500 concerti all'attivo. Presenteranno il loro nuovo disco “Scienze della Maleducazione”, un mix di latin pop punk, cumbia e reggae ribattezzato "tango-punk". Membri del gruppo: Marcelo (voce e chitarra) - Jimmy (batteria, percussioni, voce) - Ponz (basso, voce) - Matteo (fisarmonica, violino). Info: www.facebook.com/espanacircoeste/

Per tutta la manifestazione saranno presenti 10 food truck con il migliore cibo di strada per il "Jam Food". Ingresso a 1 euro dopo le 20.

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI: info@jamrockfestival.it - www.jamrockfestival.it - www.facebook.com/Jamrock-Festival-228186237373732/.

