Inaugurazione Asiagofestival: "The Fairy Queen" di H. Purcell con Ensemble Ludus Musicae

Martedì 8 agosto alle 17 al Parco Millepini di Asiago la rassegna "Asiagofestival 2017" sarà inaugurata in modo originale con "La Regina dei Pavoni", favola musicale narrata sui brani di "The Fairy Queen" di Henry Purcell, un appuntamento all’aperto per tutti, adulti e bambini, per mettere in contatto generazioni di musicisti e di ascoltatori. Sul palco l’Ensemble Ludus Musicae, diretto da Elena Fattambrini, direttore artistico del festival "Castelli e Ville in Musica attraverso la pedemontana veneta", e affiancato dalle voci recitanti di Angela Graziani e Pippo Gentile, fondatori dell’Associazione Ullallà ed esperti di teatro ed animazione per bambini e ragazzi. La musica di Purcell sarà inoltre alfa e omega di Asiagofestival ed infatti sarà la sua Didone ed Enea a concludere la rassegna il 17 agosto.

LA REGINA DEI PAVONI. Nel corso del “concerto di fiaba” il pubblico verrà condotto per mano regno di Magnolia, la città dei Pavoni, per una sfida tra agguerrite principesse. In caso di maltempo il concerto si terrà alle ore 21 presso l’aula magna delle Scuole Elementari di Asiago.

ASIAGOFESTIVAL. E' organizzato dagli “Amici della Musica di Asiago - Fiorella Benetti Brazzale” sotto la direzione artistica di Julius Berger, la condirezione di Claudio Pasceri e la direzione organizzativa di Alberto Brazzale con il contributo della Parrocchia di San Matteo, del comune di Asiago ed il sostegno esclusivo del Gruppo Brazzale – Gran Moravia – Alpilatte - Burro delle Alpi. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

