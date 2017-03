In Ricordo di Antonio Pellizzari: "I Fiati Polifonici" ad Arzignano

Sabato 25 marzo alle 20.30 si terrà il concerto "In Ricordo di Antonio Pellizzari" con il gruppo "I Fiati Polifonici ", diretti dal maestro Silvio Cavaliere, nella Chiesa di San Giovanni Battista a Villaggio Giardino di Arzignano in via Monte Grappa 1. Verranno suonati alcuni brani di Antonio Vivaldi. per onorare la memoria di Antonio Pellizzari, che ha segnato la storia della comunità arzignanese e che morì a soli 35 anni. Fu un personaggio discusso e ammirato, dotato di lungimiranza, appassionato di arte e grande innovatore fu chiamato il "missionario della cultura". Ecco alcune sue parole celebri: "La musica, le arti figurative, il cinema, il teatro, la cultura, non sono attività secondarie e staccate dalla vita dell'uomo: sono esse stesse l'uomo". Presenterà la serata Bepi De Marzi. Ingresso libero.

