"In Bloom Night": live rock con 4 band al CSA Arcadia di Schio

Sabato 11 febbraio alle 21 il CSA Centro Sociale Arcadia di Schio in via Lago di Tovel 18 presenta l'evento musicale "In Bloom Night" con i concerti live rock delle band "Rookie", "Polar For The Masses", "Camera Cubica" e "Un Giorno di Ordinaria Follia". La serata è un omaggio ai 50 anni del grande Kurt Cobain (Aberdeen, 20 febbraio 1967 - Seattle, 5 aprile 1994) e ai suoi "Nirvana". Aftershow con dj set per selezioni anni '90. Ingresso libero.

Biografia dei "Rockie": band vicentina di alternative rock, formata da 5 membri: Dominik (già cantante dei Dufresne), Spazza (chitarrista dei Derozer), Carlo Demo (basso), Luca Sammartin (tastiere), Antonio Loseto (batteria). Il loro primo disco si intitola "Appartamento in Centro" uscito nel settembre 2016 per "Dischi Bervisti" e "Dreaming Gorilla Records" e anticipato dal video del singolo "La Soluzione". Per approfondimenti: www.youtube.com/channel/UC4_5davmw-MED0gpNEZzOrw.

Biografia dei "Polar For The Masses": gruppo vicentino rock, formato dal trio Simone Pass, Alessandro Lupatin e Davide Dalla Pria. Per approfondire: www.youtube.com/user/Polarforthemasses.

Biografia dei "Camera Cubica": band vicentina di indie rock, fondata a Schio nel 2005 come "Kamera Lubica" e formata da 4 membri: Daniele Minore, Davide Minore, Diego Sella, Stefano Zaltron. Nel 2006 esce "Madelizione", che li porta ad ottenere consensi positivi in tutta la provincia di Vicenza, trainati da pezzi intensi quali "Sceicco" e "L’uomo della pizza". Tra il 2008 e il 2012 la band decide di prendersi una lunga pausa. Tra il 2012 e il 2015 si esibiscono in numerosi locali e festival facendo da spalla a band, come “Fast animals and slow kids”, “Lo stato sociale”, “Criminal Jockers” e “Maria Antonietta”. Per approfondire: www.youtube.com/watch?v=zeEqU1vZdQM&list=PLYlGoQmXhGVLY9hWlp1ueAgan0m-isIc1

Biografia dei "Un Giorno di Ordinaria Follia": complesso padovano rock, fondato nel 2011 e formato dai 5 cugini Fumara: Tony "il Reverendo" (voce), Francisco Soldano Fumara (chitarra e cori), Ema "Bruce'n'Rolla" (batteria), Andres Thundres "The Wall" (basso e cori), Greg "Billy Club" (chitarra).

ELENCO CONCERTI