Ilaria Graziano & Francesco Forni

Ilaria Graziano: voce, ukelele, percussioni, tastiera

Francesco Forni: voce, chitarra, percussioni



Una chitarra e una voce maschile, un ukulele e una voce femminile: la musica di Ilaria Graziano e Francesco Forni è un originale mix di folk, country, blues, americana e dolce vita, cantato in inglese, francese, spagnolo e italiano, un affascinante viaggio attraverso Napoli, Messico e Texas, mescolando blues, folk, country, tango argentino e canzoni napoletane.

Il loro concerto è uno spettacolo difficile da dimenticare, un continuo scambio tra il suono caldo e avvolgente della chitarra e voce di Francesco, la strepitosa vocalità di Ilaria, che sembra venire da un altro tempo e spazio e due Stomp Box a segnare il battito cardiaco dei loro brani.



Ilaria Graziano e Francesco Forni hanno all'attivo tre dischi.

“Twinkle Twinkle” è il loro terzo disco, a tre anni di distanza dal precedente, scritto e concepito in tour. E non poteva essere altrimenti visto che negli ultimi due anni sono stati in giro per il mondo, da Budapest a Praga, da Londra a Montréal, da Ginevra a Bruxelles, con più di 70 date in Francia e un tour con lo spettacolo “Angelicamente Anarchici” di e con Michele Riondino.



Le nuove canzoni e gli arrangiamenti, sempre essenziali e minimali, ma con una gamma di suoni e di scenari più varia, prendono ispirazione direttamente dalla strada percorsa, rispecchiando la corrispondenza tra il tempo che stavano vivendo e l’universo emotivo che stava guidando le loro scelte, parlando di emozioni vive.



“… un piccolo incanto, reso tale da interpretazioni di classe, dai chiaroscuri emozionali, dal gusto degli arrangiamenti, dal sentimento genuino che prorompe da ogni nota e parola…”

(Federico Guglielmi, IL MUCCHIO)





Link:

https://www.facebook.com/francesco.ilaria

http://www.ilariagrazianofrancescoforni.com/



Ascolti:

https://www.youtube.com/watch?v=4w7YnVsHZlY

https://www.youtube.com/watch?v=0FyiryxIVZQ

https://www.youtube.com/watch?v=jn6sTI7ZWC0