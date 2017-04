Il violoncellista Enrico Bronzi con l'Orchestra Jupiter al Teatro Civico di Schio

Domenica 7 maggio alle ore 17 si esibirà l'Orchestra Jupiter con Enrico Bronzi, violoncello solista e direttore, per l'ultimo appuntamento con i "Concerti di Primavera" al Teatro Civico di Schio in via Maraschin 19.

PROGRAMMA: Luigi Boccherini (1743-1805) Concerto per violoncello n. 10 in re maggiore G483 Allegro maestoso - Andante lentarello - Allegro con moto - Gioachino Rossini (1792-1868) Variazioni per violoncello e orchestra “Une larme” intervallo - Franz Joseph Haydn (1732-1809) Dodici danze tedesche Hob. IX; Ahn (versione per archi di B. Paumgartner dall’originale per fortepiano) - Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Divertimento per orchestra n. 11 in re maggiore, K 251 Allegro molto - Minuetto I: Andantino - Minuetto II: Tema con Variazioni - Rondò: Allegro assai - Marcia alla francese.

ORCHESTRA JUPITER: è il nuovo nome e l’attuale evoluzione dell’Orchestra dell’Accademia Musicale, nata da un’idea di Dario Balzan e costituitasi nel 2008. Da quell’anno effettua una sua regolare stagione concertistica, che ha ospitato a Schio artisti affermati e giovani emergenti. Tra le importanti collaborazioni con solisti e direttori si ricordano quelle con: Jiulius Berger, Carlo Boccadoro, Maja Bogdanovic, Filippo Maria Bressan, Alessandro Carbonare, Francesca Dego, Pietro De Maria, Ulrike Hofmann, Giovanni Sollima, Carlos Spierer, Markus Stockhausen, Davide Vendramin. Particolarmente stretto è il sodalizio con il violinista Domenico Nordio, con il quale l’Orchestra ha esplorato parte del repertorio romantico, esibendosi al Festival violinistico Gasparo da Salò e al Concorso Violinistico Internazionale Città di Brescia. L’orchestra è stata inoltre ospite di diverse società concertistiche, tra le quali Asiagofestival, Società del Quartetto di Vicenza, Teatro Comunale di Sassari, Piccolofestival di Udine, Amici della Musica di Verona. Ha eseguito due opere in prima italiana: “Dar Gaist ist eute kemmet” (primo premio Reina Sofia Madrid 2009) di Giovanni Bonato e “La Regina delle Nevi” (2011), opera in due atti di Pierangelo Valtinoni (Boosey&Hawkes). Il cd “Preface to a dream” registrato con la cantante olandese Elisabeth Geel, attesta infine la varietà del repertorio affrontato, che spazia fino a sconfinare nel mondo del jazz.

ENRICO BRONZI: violoncellista e direttore d’orchestra, è nato a Parma nel 1973. Fondatore del Trio di Parma nel 1990, ha suonato nelle più importanti sale da concerto d’Europa, USA, Sud America ed Australia (Carnegie Hall e Lincoln Center di New York, Filarmonica di Berlino, Konzerthaus di Vienna, Mozarteum di Salisburgo, Filarmonica di Colonia, Herkulessaal di Monaco, Filarmonica di San Pietroburgo, Wigmore Hall e Queen Elizabeth Hall di Londra, Teatro Colon di Buenos Aires). Con tale formazione si è imposto nei concorsi internazionali di Firenze, Melbourne, Lione e Monaco di Baviera, ricevendo peraltro il “Premio Abbiati” della critica musicale italiana. Partecipa regolarmente a numerosi festival, tra cui: Lucerna, Kronberg, Schubertiade Schwarzenberg, Melbourne, Turku, Naantali, Stresa, Ravenna, Lockenhaus. Ha seguito le lezioni di direzione d’orchestra di Jorma Panula ed è direttore ospite di numerosi complessi italiani, tra cui Orchestra Mozart (su invito di Claudio Abbado), Orchestra di Padova e del Veneto, Virtuosi Italiani, Filarmonica Marchigiana, Sinfonica della Val d’Aosta e Sinfonica Abruzzese. Dal 2007 è professore all’Universität Mozarteum Salzburg e direttore artistico dell’Estate Musicale di Portogruaro Enrico Bronzi suona un violoncello Vincenzo Panormo del 1775.

ELENCO CONCERTI

ELENCO CONCERTI