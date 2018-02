IL TINELLO★Vintage Party 22/03

🔴IL TINELLO⭐️Vintage Party🔴



🔷22 MARZO from 19 to 00.00🔷



E' la tua occasione per assaggiare tutte le prelibatezze che la cucina del TINELLO vi propone, per ascoltare dal vivo i Ketty & The Middle Tones, per ballare e divertirvi in una cornice vintage e suggestiva come quella delRistorante Il Tinello Fine Dinner Vicenza, aspettando che la bella stagione ci permetta di aprire la terrazza estiva!



IL TINELLO⭐️Vintage Party⭐️

aspettando la terrazza estiva!



🎶From 19 Dj Set by Ketty Page🎶

🎙From 21 Live Ketty & The Middle Tones🎙





💎CENA A BUFFET 💎

€ 25 (su prenotazione)



Antipasto a Finger Food

Primo

Secondo

Contorno

Dessert

1 Calice di Vino

( a breve, più info riguardo i dettagli del menù)



Durante la serata sarà allestita una postazione

#Cocktail 🍹 a tema vintage, studiati per l’evento.





Per info e prenotazioni:



🔹Messaggio privato su FB

☎️+39 328 533 3389

📩iltinellovicenza@gmail.co m