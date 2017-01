Il talento di MTV New Generation Cappadonia al "Groove" di Lugo di Vicenza

Venerdì 13 gennaio alle 22.30 il locale "Groove" di Lugo di Vicenza in via Martiri della Libertà 8 presenta il concerto live del cantautoe siciliano Ugo Cappadonia. Dopo aver partecipato come musicista ai tour di SickTamburo, Gli Avvoltoi, Aura e molti altri, nel 2014 dà il via ad una collaborazione artistica con Alessandro Alosi de Il Pan Del Diavolo, che produce il suo primo album solista co-firmando inoltre alcuni brani dello stesso. “Orecchie da elefante”, uscito per Brutture Moderne/Audioglobe, è un disco ricco di collaborazioni (Gianluca Bartolo, Nicola Manzan, El Pannocchia etc.), nel quale il miglior cantautorato italiano si arricchisce di sonorità rock/folk di matrice nord-europea e statunitense. L'album ha ottenuto nomination come miglior opera prima per le "Targhe Tenco 2016" e ha ottenuto un notevole successo di critica. I videoclip “Direzione Opposta” e “Noi Corriamo” tratti dall'album sono attualmente in rotazione su Mtv Music: è stato l'artista della settimana a novembre 2016 per Mtv New Generation. Il tour di Cappadonia sta toccando tutta l'Italia (collezionando diversi opening tra cui Il Pan Del Diavolo, Giorgio Canali e Rosso Fuoco, The Winstons, Umberto Maria Giardini). Ingresso libero.

ELENCO CONCERTI