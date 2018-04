Il Senso della Musica - Terzo incontro

CICLO DI CONFERENZE CON MUSICA

V EDIZIONE

a cura del prof. Roberto Solci



Incontri indirizzati a tutti: studenti, dilettanti, musicofili, frequentatori di concerti. Conferenze concerto che uniscono il lavoro di ricerca accademico alla piacevolezza della proposizione di musica dal vivo. Nuove prospettive per leggere, analizzare, ascoltare ed interpretare la musica, per chiunque voglia avvicinarsi in modo approfondito e consapevole a capolavori della storia della musica. Un progetto curato da Roberto Solci, direttore del Dipartimento di Teoria e Composizione del Conservatorio statale di musica “A. Pedrollo” di Vicenza. Quest’anno è nata una interessante collaborazione con il Dipartimento di Musica indiana diretto da Giovanni Maria Cecchin, che vedrà la proposizione di musiche, canti e balli della tradizione indiana.



TERZO INCONTRO



ROBERTO PERINU

IL COLORE DEL SUONO

MARGA-SAMGITA

LA VIA DELLA MUSICA

Strumentisti, cantanti e danzatori

del Dipartimento di Musica Indiana



Il termine raga indica un nucleo di suoni destinati a tingere la mente di chi ascolta. E' legato ad una radice sanscrita, che significa “colorare, tingere, stendere un colore”, esattamente come chi dipinge.

La prima definizione compare in un testo databile intorno al IX d. C., dove, sorprendentemente per un occidentale, non ha forma tecnica, ma si limita a descrivere la reazione emotiva che un particolare tipo di suono suscita in chi ascolta. L'effetto è quello che, in India, si chiama rasa, semplicemente succo: vale a dire la percezione fisica del suono, indipendentemente dalla competenza di chi ascolta. I nuclei sonori, i raga, colorano l'ascoltatore e lo conducono ad assaporare la sensazione del distacco dal mondo delle cose: il raga guida chi ascolta sulla “via del suono” fino alla liberazione del ciclo delle rinascite.





Musica Classica dell’ India:

Canto: Adriana Stupu

Bansuri: Simone Mattiello

Tabla: Riccardo Meneghini



Danza classica del sud India: Bharatanatyam

Danzano: Noemi Montedoro e Elena Paparazzo



Danza classica del nord India: Kathak

Danzano: Shirly Cossentini, Anna Muscatiello e Vicenza Pastore



Docente di Tabla e Musica d’Insieme prof. Federico Sanesi.

Docente di Bansuri prof. Lorenzo Squillari

Docenti di Canto prof.ssa Patrizia Saterini e prof.ssa Barbara Zoletto

Docente di Danza Kathak prof.ssa Rosella Fanelli

Docente di Danza Bharatanatyam prof.ssa Nuria Sala Grau



Ingresso libero