Il Senso della musica 2018

CICLO DI CONFERENZE CON MUSICA

V EDIZIONE

a cura del prof. Roberto Solci



Incontri indirizzati a tutti: studenti, dilettanti, musicofili, frequentatori di concerti. Conferenze concerto che uniscono il lavoro di ricerca accademico alla piacevolezza della proposizione di musica dal vivo. Nuove prospettive per leggere, analizzare, ascoltare ed interpretare la musica, per chiunque voglia avvicinarsi in modo approfondito e consapevole a capolavori della storia della musica. Un progetto curato da Roberto Solci, direttore del Dipartimento di Teoria e Composizione del Conservatorio statale di musica “A. Pedrollo” di Vicenza. Quest’anno è nata una interessante collaborazione con il Dipartimento di Musica indiana diretto da Giovanni Maria Cecchin, che vedrà la proposizione di musiche, canti e balli della tradizione indiana.



PRIMO INCONTRO

12 marzo ore 18.

EDOARDO BRUNI

VIVA WAGNER

Musiche di Richard Wagner

Edoardo Bruni e Marina Baudoux

pianoforte a quattro mani





PROGRAMMA:



Richard Wagner (1813-1883)

Maestri Cantori di Norimberga: Preludio al I atto

Idillio di Sigfrido

Tristano ed Isotta: Preludio e Finale

Tannhäuser: Ouverture



Ingresso libero