Il rock di Piero Pelù al Marostica Summer Festival 2020

Unica data veneta per il tour estivo di Piero Pelù. Il 10 luglio (ore 21.30) sarà in Piazza Castello per la sesta edizione di Marostica Summer Festival. Dopo i grandiosi annunci di LP (14 luglio) e Ben Harper (15 luglio), il festival si arricchisce di un nome italiano, atteso anche alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Piero Pelù nasce a Firenze il 10 febbraio del 1962. Cantautore italiano, rocker che ha influenzato generazioni di musicisti, è noto soprattutto per aver fondato la band rock italiana dei Litfiba, nati a metà degli anni '80 e per oltre un decennio tra le più amate a livello nazionale. Frontman di grande impatto scenico, politicamente impegnato, dopo l'uscita dai Litfiba, avvenuta alle soglie del 2000, ha percorso la carriera da solista.

Piero Pelù infatti festeggia 40 anni di carriera! Quest’anno “El Diablo” taglia un importante traguardo artistico e dà il via ai festeggiamenti salendo, per la prima volta come artista in gara, sul palco del 70° Festival di Sanremo con il brano “GIGANTE”, che sarà contenuto nel nuovo album di inediti “PUGILI FRAGILI”, in uscita il 21 febbraio 2020.

Arrangiato e prodotto da Piero Pelù e Luca Chiaravalli, il brano “Gigante” è una cavalcata rock ed elettronica, dedicata a chi arriva al mondo per la prima volta (i suoi nipotini) e anche a chi lotta per rinascere a nuova vita liberandosi dalle catene di un passato difficile (i ragazzi e le ragazze dei carceri minorili di Nisida e di tutta Italia). L’album, il ventesimo lavoro di studio tra Litfiba e Piero solista.

Nella serata speciale di giovedì 6 febbraio, pensata per celebrare i 70 anni del Festival di Sanremo, Piero Pelù interpreterà “Cuore Matto”, il celebre brano presentato al Festival nel 1967 dalla coppia formata da Little Tony e Mario Zelinotti. A dirigere l’orchestra per Piero Pelù sarà Luca Chiaravalli. Sul palco dell’Ariston l’artista indosserà abiti di Tom Rebl e accessori di Manuel Bozzi.

Durante il festival di Sanremo, Piero Pelù ha deciso di portare avanti l’impegno ambientale con il suo “Clean beach tour”: mercoledì 5 febbraio, infatti, alle ore 10.45 presso la spiaggia di Bussana l’artista invita tutti a partecipare alla raccolta di plastiche e microplastiche spiaggiate per “sottrarre più veleni possibili al nostro ambiente e quindi a noi stessi”. Per organizzare l’evento Piero ha coinvolto Legambiente e il comune di Sanremo che a sua volta ha invitato tutte le scuole del distretto.

Biglietti concerto:

posto in piedi € 33 +diritto di prevendita

tribuna numerata € 45 +diritto di prevendita

Prevendite:

On line e punti vendita Ticketone

Biglietti in vendita online dal 4 febbraio ore 10 e nei punti vendita dal 6 febbraio

Informazioni:

www.marosticasummerfestival.it