Il rapper Signor K alla "Mesa" di Montecchio Maggiore

Venerdì 13 gennaio 2017 alle 21 il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50 ospiterà il rapper emergente Signor K per un concerto live hip hop/underground. Ingresso riservato ai soci Arci. Signor K (sito ufficiale) è rapper, attivista e sociologo urbano, il cui impegno spazia dall’ambito musicale al lavoro di ricercatore sui temi delle periferie e dell’esclusione sociale. Il suo nome è associato al mondo della cultura hip hop, ma anche alla galassia underground dei centri sociali. È considerato uno degli eredi del movimento delle posse, per via dell’impegno politico che caratterizza le sue rime, e ha per questo collaborato con gli artisti più rappresentativi della scena rap politicizzata. Ha realizzato il primo album ufficiale “Saremo Tutto” (2016) insieme a Bonnot, deejay e producer di "Assalti Frontali". Questo è stato preceduto da due street album, “Jackanapes” e “20.000 elmetti”, che hanno permesso al Signor K (pagina facebook) di acquisire visibilità nazionale, condividendo i palchi delle principali città italiane con i rapper e i deejay più noti della scena. "Saremo Tutto" ospita così nomi di primo piano del panorama nazionale e internazionale, come gli stessi Assalti Frontali e O’Zulù dei 99 Posse, ma anche il rapper M1, del leggendario gruppo newyorkese Dead Prez, nonché il bolognese Inokiness. Sempre insieme a Bonnot, il Signor K aveva già firmato di recente una collaborazione con i 99 Posse, realizzando una versione dello storico brano “O’ Documento” nel loro ultimo album “Curre Curre Guagliò 2.0” (2014), ma anche sperimentato contaminazioni inedite con artisti del calibro del jazzista Tino Tracanna, del Quintetto di Paolo Fresu, o del cantante Kino Ferri della storica ska-band Arpioni.

