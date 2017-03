Il rapper Mudimbi al "Liv Club" di Bassano del Grappa

Domenica 30 aprile alle 23 la discoteca "Liv Club" di Bassano del Grappa in contrà Gaggio Basso 11 ospiterà il rapper Mudimbi per un concerto live con i suoi maggiori successi nel suo "Michel Tour". A seguire dj set. Ingresso a pagamento. Infoline per prenotazioni: 349.5012282

Biografia di Mudimbi: inizia con il rap attorno al 2000 e, per sua stessa ammissione, impiega "circa 6 anni prima di riuscire a scrivere una rima decente". La sua scrittura viene contaminata da qualsiasi genere musicale gli arrivi alle orecchie (dancehall, drum’n’bass, dubstep, techno, trap, kuduro, moombathoon, UKfunky, grime e tanto altro). Nel 2012 gira i primi videoclip, di cui cura personalmente ogni minimo dettaglio. Sempre durante l’anno esporta la sua musica fino a Kiev, live, grazie ad una collaborazione con Valta, producer del posto, per la traccia “Colera”. Non contento rilascia altri 2 singoli ufficiali, con tanto di video, “Tutto Esaurito” ed “Erbavoglio”, e svariati feat.

Nel 2013 pubblica la traccia e il video di “Supercalifrigida”, che immediatamente spopola su trapmusic.net e da lì arriva la collaborazione con Radio Deejay, che chiede a Mudimbi di realizzare un jingle per il programma condotto da Albertino, Asganaway, proprio sulla base di “Supercalifrigida”. Arriva nel 2014 il suo primo disco intitolato M, un EP di 5 tracce, diversi generi musicali, ed un nuovo videoclip per il primo singolo estratto “Balb & Tando”. Nel 2015 collabora con la producer elettronica Elisa Bee ad un nuovo singolo/video, dal titolo “Pistolero”, che incontra subito il consenso del pubblico. Nell'ultimo mese del 2016 vede la luce la traccia "Tipi da Club", nata da una collaborazione con l'hitmaker Aquadrop, a cui segue immediatamente il rilascio del video ufficiale.

ELENCO CONCERTI