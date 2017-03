Il rapper Frankie Hi Nrg al "Revolution Live Club" di Molvena

Sabato 4 marzo dalle 22 alle 4 la discoteca "Revolution Live Club" di Molvena in via Ponticello 15 ospiterà il celebre rapper Frankie Hi Nrg con una serata di musica hip-hop ed elettronica. L'artista canterà dal vivo i suoi migliori successi per ballare e tornare indietro nel tempo tra famose hit e tesori nascosti dell’underground. Warm Up by Alessandro Ali Selecta Dj. Prima del concerto si esibirà la rock band trevigiana "The Panicles". Prevendita on line: 10 euro con consumazione sul sito www.mailticket.it/evento/10002. Ingresso in serata:12 euro con consumazione - 9 euro senza consumazione.

