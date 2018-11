Il rapper Drefgold in concerto al Liv

Dopo il grande successo dell’uscita del suo primo album “Kanaglia” e dopo aver registrato il tutto esaurito con l’assaggio degli show estivi nelle principali località marine, il rapperDrefGold arriva finalmente a Bassano del Grappa (VI) sabato 24 novembre per un’attesa tappa live al LIV prevista dal suo “Kanaglia tour”, nuovo tour che lo vedrà protagonista nei principali club della penisola italiana per tutta la stagione invernale.

Considerato come uno dei migliori rapper della nuova generazione Elia Specolizzi, in arte DrefGold, è un vero e proprio fenomeno musicale con quasi mezzo milione di follower solo su Instagram. Tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album, "Kanaglia", hanno raggiunto i primi posti della classifica italiana di Spotify e sono state prodotte da uno dei migliori producer della scena odierna: Daves the Kid.

Durante il “Kanaglia tour”, il rapper proporrà dal vivo tutti i brani tratti dall’ultimo album che ha esordito direttamente in top 3 della classifica ufficiale FIMI con eccellenti performance di vendita sia per il mercato fisico che digitale, senza dimenticare i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio della sua carriera. Da “Boss”, brano il cui video ha già oltrepassato 7 milioni di views sulla rete, a “Occupato”, non mancherà’ inoltre occasione di ascoltare dal vivo anche “Wave”, singolo impreziosito dal feat con la “rockstar” Sfera Ebbasta.

Questa collaborazione nasce dall’ingresso del giovane artista nell’etichetta fondata dallo stesso Sfera e Charlie Charles, la BillionHeadz Music Group. Poliedrico e trasversale Drefgold in questa nuova e grande avventura live interamente da solista sarà pronto a stupire i suoi fan con la grande energia che lo ha sempre contraddistinto sul palco. Durante l’intero tour ad accompagnarlo sul palco sarà il dj Tooda, al secolo Antonio Pezzella.

Le prevendite delle nuove date del “Kanaglia tour”, in partenza il prossimo 13 Ottobre per proseguire nei Live club più prestigiosi della penisola italiana, sono disponibili sui canali di Thaurus Music. L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.