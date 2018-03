Il Quartetto Berico in concerto a Schio

Martedì 20 marzo alle ore 20.30 ci sarà l'ottavo appuntamento de "I martedì dell'Accademia" presso il salone Renato Maioli dell'Accademia Musicale di Schio



Si esibirà il Quartetto Berico, composto da:

Luisa Zin e Giulio Cisco, violini

Davide Cattazzo, viola

Enrico Maderni, violoncello

Proporranno di D. Shostakovich il quartetto per archi n.8 in do minore e di A. Borodin il quartetto per archi n.1 in la maggiore



L'ingresso è libero, vi aspettiamo numerosi.