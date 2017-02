"Il Piccolo Musicaedro": omaggio a Roland Dyens a Marostica

Domenica 26 febbraio alle 18 si terrà il "Concerto Metis (Omaggio a Roland Dyens) "Il Piccolo Musicaedro" con un giovane ensemble di chitarre per il quarto appuntamento con la rassegna "I Concerti della Domenica" (vedi programma) presso la Chiesetta di San Marco a Marostica in via San Marco 7. Roland Dyens (nato a Tunisi il 19 ottobre 1955 e morto il 29 ottobre 2016) è stato un chitarrista, compositore, e arrangiatore francese tra i musicisti classici più apprezzati al mondo: come esecutore è noto per la sua straordinaria capacità di improvvisazione e il suo stile compositivo attinge spesso alla musica folk e al jazz. La kermesse, giunta alla diciottesima edizione, è dedicata ai nuovi talenti e promesse musicali del territorio berico con gli allievi dei conservatori, neodiplomati, giovani musicisti desiderosi di presentarsi al pubblico e riuniti in piccoli ensemble. Il festival concertistico, nato da un’idea di Cecilia Battaglin e di Umberto Ignazzi, due noti insegnanti marosticensi, è un'appuntamento molto atteso dagli appassionati con un vasto programma molto variegato. L'evento è promosso dall’assessorato alla cultura del comune di Marostica assieme alla Biblioteca Civica e alla Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio con la consulenza artistica del prof. Albano Berton e la collaborazione dei Conservatori “A. Steffani” di Castelfranco Veneto e “A. Pedrollo” di Vicenza al fine di valorizzare le migliori promesse dell’area provinciale e regionale. Ingresso libero.

