Il pianista internazionale Yakir Arbib: arcobaleni musicali tra classico e jazz ad Arzignano

Venerdì 7 aprile alle ore 21 il pianista internazionale Yakir Arbib sarà ospite speciale all'Atipografia di Arzignano in via Campo Marzio 26 per un concerto live nel suo tour. Il virtuoso musicista contemporaneo, che unisce e mescola alla musica classica la sua profonda esperienza da jazzista e compositore italo-israeliano di appena 27 anni, racconta al mondo "arcobaleni musicali", sfiorando una tastiera con le proprie dita. E' non vedente dalla nascita, ma la sua musica è capace di raccontare, colorando e illuminando il mondo come una magia di percepire i colori dell’immenso attraverso i suoni. Dotato del dono della “Synesthesia” (i suoi sensi si mescolano insieme producendo dei risultati eccentrici), percepisce le persone, i numeri, i giorni della settimana in colori. Il nuovo talento musicale afferma infatti: "Quando compongo un pezzo di musica lo “vedo” prima di sentirlo, traducendo un quadro astratto, che arriva nella mia mente come una mappa o un paesaggio in 3d e che man mano che mi avvicino ad esso, si fa più nitido e si trasforma in note musicali". Vincitore per 4 anni consecutivi dell’America-Israel Cultural Foundation for young talents, a soli 19 anni ottiene il Premio Internazionale Massimo Urbani e, nel 2015, a Montreux, l’International Piano Jazz Competition. A 19 anni, riceve una borsa di studio dalla Berklee e a 22 il Techniques Award. Attualmente vive a Berlino.

