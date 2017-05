Il "pianista del rock" Matthew Lee al "Terzo Ponte"

Sabato 13 maggio alle 22.30 il locale "Terzo Ponte" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 7 ospiterà in esclusiva assoluta il pianista e cantante Matthew Lee con la sua band per l'Italian Roots Tour. Il performer, innamorato del rock'n roll, ripropone atmosfere rockabilly e perfomances alla Jerry Lee Lewis nei suoi spettacoli live: più di mille concerti alle spalle per l’artista marchigiano Matteo Orizi, in arte "Matthew Lee" (nato a Pesaro il 6 gennaio 1982), che si è esibito in tutta Europa. La stampa internazionale lo ha definito "The Genius of Rock’n’Roll" come un autentico fenomeno del pianoforte. Una definizione ambiziosa, ma da come si muove sul palco, si capiscono tutte le sue credenziali. "Dal conservatorio mi hanno radiato - dice spesso - La colpa? Del rock’n’roll". Ingresso a 15 euro con entrata riservata ai soci Arci. Per informazioni e prenotazioni: 0424.502611.

ELENCO CONCERTI

Gallery