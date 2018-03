Il Marzo Musicale a Lonigo

Il Marzo musicale Leoniceno entra nel vivo e lo fa in grande stile sabato 10 marzo a partire dalle ore 21 presso la Chiesa Vecchia di Lonigo in Piazza Matteotti.

“Siamo onorati di celebrare le antiche sonorità del Settecento – illustra il Sindaco Luca Restello – proponendo al pubblico un ensemble di musica antica a cura dei pregiati allievi del Conservatorio di Verona, diretti da Andrea Bressan, uniti alle splendide voci della nostra Libera Cantoria Pisani, diretta da Filippo Furlan e con la voce narrante di Maria Luisa Zaltron ”.

I musicisti suoneranno con strumenti originali o copie di strumenti dell’epoca, per ricreare e rievocare le emozioni che solo i più grandi della storia della musica sanno dare: “Il concerto proporrà infatti tre tra i maggiori compositori del Settecento - spiega Restello - Händel, Bach e Telemann”.

Dal programma si segnala in particolare un preziosissimo Bach, proposto in alcuni suoi brani dal capolavoro Passione secondo Giovanni, con letture dal poema Interrogatorio a Maria di Giovanni Testori.

“Non c’è modo migliore per vivere la Quaresima se non nutrendo lo spirito con la forza suggestiva della musica - conclude Restello - segnalo che l’ingresso all’evento è gratuito: il mio invito è quindi a parteciparvi, per godere di queste sonorità così antiche ma sempre così moderne nella loro essenza evocativa”.