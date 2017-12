Il liutista olandese Jozef Van Wissem al CSC di San Vito di Leguzzano

Sabato 9 dicembre alle 21.30 al CSC - Centro Stabile di Cultura di San Vito di Leguzzano in via Leogra 4 si esibirà il compositore e liutista olandese Jozef Van Wissem, che presenterà il nuovo disco "Nobody living can ever make me turn back". Apprezzato da pubblico e critica per il suo approccio moderno e “destrutturato” alla musica barocca e allo strumento del liuto, ha varie collaborazioni, tra cui quella con il regista Jim Jarmusch, per cui ha ricevuto il premio come miglior colonna sonora al Festival de Cannes per il film “Solo gli amanti sopravvivono". Contributo 10 euro - 5 euro studenti con documento - Evento riservato ai soci CSC.

Riesce a trasportare lo spettatore spontaneamente in una condizione di ascolto insieme meditativa, rilassata, che lascia la possibilità di multipli livelli di immedesimazione e di comprensione. Il risultato si presta a soddisfare sia i più attenti alle ricerche musicali di oggi, sia gli amanti di forme più classiche, con un equilibrio perfetto tra tecnica strumentale (sempre fedele alle qualità del liuto) e approccio compositivo-concettuale (a seconda dei casi vicino al minimalismo, all’improvvisazione, all’interazione con field recordings ed elettronica).

La sua musica sembra sospesa nel tempo, ma è anche profondamente consapevole della tradizione da cui deriva e delle ricerche attuali. Non stupisce che tra i suoi ispiratori si trovino, oltre ai compositori per liuto dei secoli passati, anche Morton Feldman, Robert Johnson, Aleister Crowley e Gilles Deleuze.

Ad ulteriore testimonianza dell’importanza del suo lavoro ci sono la commissione ricevuta dalla National Gallery di Londra per la sonorizzazione del quadro anamorfico Gli Ambasciatori di Hans Holbein, e le numerose collaborazioni con alcuni tra i musicisti più importanti di oggi: Gary B Lucas,Tetuzi Akiyama, Keiji Haino, James Blackshaw (con cui ha fondato iBrethren of the Free Spirit), Maurizio Bianchi, gli Smegma, Zola Jesus.

