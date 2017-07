Il jazzista Chris Collins con "The Backswing Orchestra" a Vicenza

Domenica 16 luglio alle ore 21 in piazza Matteotti a Vicenza, è previsto il concerto della "The Backswing Orchestra" insieme al jazzista Chris Collins. L’evento, organizzato dalla ANA Sezione Alpini di Vicenza “Monte Pasubio”, con il patrocinio del comune di Vicenza, è ad ingresso libero. Durante la serata, verranno raccolte delle offerte libere a supporto dei progetti di ricostruzione dell’Ana nelle zone colpite dal terremoto in Centro Italia. Ingresso libero. Info: Segreteria Ana Vicenza: 0444.926988 tel/fax - alpinfagrado@anavicenza.it - www.anavicenza.it

THE BACKSWING ORCHESTRA. E' una formazione che, seppur di recente costituzione (2014), vanta al proprio interno una ventina di musicisti di grande esperienza in ambito jazzistico e provenienti da tutta la provincia di Vicenza. A questi si sono poi affiancati dei giovanissimi talenti provenienti da varie scuole di musica del vicentino. Sotto la direzione artistica del Maestro Giansilvio Bertacche e grazie alla voce di Nicola Gasparoni, la Backswing Orchestra ha sviluppato un repertorio improntato sui grandi classici dello swing americano riportati recentemente al successo da Michael Buble'.

CHRIS COLLINS. Saxofonista jazz o piu' in generale strumenista jazz (sax - clarinetto - flauto) si è esibito come leader di diverse situazioni musicali e come solista ospite durante numerosi tour in Giappone, Sud Africa, Europa e Nord America. Lo scorso anno Collins ha eseguito suoi brani originali in concerto in 7 nazioni di 4 continenti. Durante la sua carriera e sino ad oggi ha collaborato o collabora con artisti, come The Phil Collins Big Band, Doc Severenson, Mel Torme, Michael Fienstien, Rob McConnel, Lou Rawls e con la Detroit Symphony Orchestra. Menzionando i piu' importanti, ha suonato a festival jazz internazionali: Cork, Ireland, Montreux-Switzerland, Pori, Nice, North Sea, and Glasgow. Il suo ultimo cd “Jazz From The Shamrock Shore” (Harriett Jazz/ASCAP) è incentrato su composizioni che combinano artisticamente le voci strumentali ed il vocabolario e repertorio del folk tradizionale irlandese con il jazz USA.

PRODUZIONE ARTISTICA DI CHRIS COLLINS. Oltre a sue incisioni “commerciali” o su musiche da film quali la pluridecorata colonna sonora "The Big Night" della Paramount Pictures, i soli e le composizioni di Chris sono disponibili su numerosi cd tra i quali: "Urban Solitude" - Chris Collins Quartet (Harriett Jazz), "A Hot Night In Paris" - The Phil Collins Big Band (Atlantic), “A Time To Mourn, A Time To Dance” (Harriett Jazz/ ASCAP) e "Watching For Watchung Plaza" - The John Cooper Quintet. L'artista Collins ed i suoi lavori hanno inoltre ricevuto ampie riconoscenze e recensioni da: Billboard Magazine, Downbeat Magazine, Detroit Jazz Magazine, The Chicago Tribune, The Detroit news, The Hennesey Jazz Competition e the International Association of Jazz Educators. Chris è direttore dei corsi / studi Jazz alla Wayne State University di Detroit - Michigan – USA, dove occupa la cattedra di saxofono come “Associate Professor”. Ha inoltre presentato e sostenuto numerosi workshop e corsi di perfezionamento jazz e sul saxofono in tutto il mondo sull'improvvisazione jazz con il saxofono ed insegnamento jazz a distanza. Ha contribuito con la stesura di diversi articoli pubblicati sul Jazz Educators Journal, incluso il piu’ recente di copertina riguardante Joe Lovano e Joe Zawinul.

