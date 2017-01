Il grande pianista rumeno Radu Lupu al Teatro Comunale di Vicenza

Mercoledì 18 gennaio alle 20.45 presso la Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 è in programma il concerto del pianista rumeno Radu Lupu all'interno della rassegna concertistica per la 10^ stagione artistica. Musiche: Joseph Haydn "Andante e Variazioni" in fa minore - Hob. XVII:6 Sonata in mi bemolle maggiore - Hob. XVI:52; Claude Debussy "Estampes"; Pëtr Il’ič Čajkovskij "Le Stagioni" opera 37bis. In una stagione contrassegnata da tante star della musica internazionale, ecco una serata in compagnia del sommo maestro Radu Lupu, antidivo per eccellenza, ascetico e metafisico, capace di una raffinatezza e di una profondità ineguagliabili. Mai un'intervista, una vita ritirata, rare incisioni, pochi concerti, ma conosciuto ed apprezzato dal pubblico come uno dei più grandi pianisti viventi. Per questo è un privilegio averlo ancora nostro ospite. Prezzi: 30 euro intero - 25 euro over 65 - 15 euro under 30. I biglietti per i singoli spettacoli saranno messi in vendita un'ora prima dello spettacolo in biglietteria oppure on line sul sito www.tcvi.it o anche nelle filiali della Banca Popolare di Vicenza.

