Il famoso rapper Piotta al "Revolution Live Club" di Molvena

Sabato 22 aprile alle 22 la discoteca "Revolution Live Club" di Molvena in via Ponticello 15/A ospiterà il rapper Piotta con la sua band per un concerto live esclusivo. Inizio dell'esibizione alle 23 e a seguire afterparty con "Miti Non Solo Italiani" insieme ad Alessanro Pako Mantoan in console. Ingresso con consumazione: 12 euro Concerto + Afterparty - 8 euro Afterparty. Prevendite: www.mailticket.it. L'evento è organizzato da "Big River Booking"

PIOTTA: nome d’arte di Tommaso Zanello (nato a Roma il 26 aprile 1973) è cantante, musicista e produttore affermato sin dagli anni '90. Nella scena alternativa ha realizzato un percorso unico, che ha saputo mescolare popolarità e successi di massa senza intaccare la sua credibilità, ma anzi smarcandosi ogni volta e facendosi sempre più maturo ed impegnato. Per questo i suoi album, differenti per trasversalità di stili e contenuti, hanno raccolto numerosi successi di vendita e di critica.

(nella foto in alto il rapper Piotta)

