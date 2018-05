"Il Duo meets Federico Pierantoni" - doppio concerto al Bar Astra

Federico Pierantoni (trombone); Giulio Campagnolo (hammond); Gioele Pagliaccia (batteria)

Gioele Pagliaccia e Giulio Campagnolo aka "il DUO" sono due musicisti molto attivi nella scena jazz Italiana ed internazionale e collaborano con artisti apparentemente molto diversi tra loro come Fabrizio Bosso, Will Bernard, Danilo Gallo, Joe Lally (Fugazi), Enzo Carpentieri, Giovanni Perin, Monique Mizrahi, Piero Bittolo Bon e tanti altri.



Suonano insieme regolarmente dal 2013 e da allora si sono esibiti un pò ovunque: dai jazz club alle feste private, ai festival, matrimoni, ristoranti ed anche per strada nell'ambito di varie manifestazioni come La Fabbrica del Jazz ed il Bassano Jazz Festival.