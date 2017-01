Il "Duo Faretra": la coppia Carnio-Mariani a Bassano del Grappa

Domenica 15 gennaio alle 17.30 si terrà il concerto del "Duo Faretra" con Marco Mariani al clarinetto e Daniele Carnio al contrabbasso presso la Libreria di Palazzo Roberti a Bassano del Grappa in via Jacopo Da Ponte 34. Verranno eseguite musiche di Hindemith, Pixigunia, Gershwin, Gould. L'evento è in collaborazione con il Liceo Musicale Giorgione di Castelfranco Veneto. Ingresso libero. Per informazioni: 0424.522537 - info@palazzoroberti.it - www.palazzoroberti.it.

