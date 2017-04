Il chitarrista leggendario George Benson al Marostica Summer Festival

IL PROGRAMMA DEL "MAROSTICA SUMMER FESTIVAL 2017"

Lunedì 17 luglio alle ore 21.30 il "Marostica Summer Festival" ospiterà il chitarrista americano George Benson in concerto nella piazza degli Scacchi (piazza Castello) a Marostica coma unica data italiana del suo tour internazionale. Una delle leggende mondiali della musica, considerato uno dei più raffinati ed eleganti chitarristi della scena mondiale, si esibirà nella suggestiva cornice marosticense come tra i principali big della manifestazione dopo l'inaugurazione con Nek (venerdì 7 luglio) e la performance di Anastacia (mercoledì 12 luglio). George Benson, dotato di uno straordinario talento vocale che insieme alla sua "mitica"chitarra Ibanez, ha generato una simbiosi davvero unica. Ha spaziato dal jazz a hit internazionali come Give Me the Night, Turn your love around, On Broadway, Nothing's Gonna Change My Love for You, Song for my brother e molte altre ancora.

PREZZI BIGLIETTI + DIRITTI DI PREVENDITA: Poltronissime Gold: 60 euro - Poltronissime primo settore: 50 euro - Poltronissime secondo settore: 45 euro - Poltrone: 35 euro - Tribuna: 30 euro

INFORMAZIONI E PREVENDITE: Due Punti Eventi - Via Marco Corner 19/21 - Thiene - 0445.360516 /Associazione Pro Marostica - Piazza Castello, 1 - Marostica - 0424.72127. Biglietti online e pressi i punti vendita dei circuiti vivaticket e ticketone.

GEORGE BENSON: nato a Pittsburgh in Pennsylvania (U.S.A.) il 22 marzo 1943 è un chitarrista e cantante statunitense. Il musicista statunitense, ha cominciato la propria carriera all'età di 21 anni come chitarrista jazz. Ma Benson è noto presso il grande pubblico soprattutto come cantante di musica pop e R&B grazie a dei grandi successi tra cui Give Me The Night, Lady Love Me (One More Time), Turn Your Love Around, In Your Eyes, Love X Love, Being With You e This Masquerade. George Benson è ricordato dai jazzofili anche come abile utilizzatore dello "scat", una tecnica che permette di creare vocalizzi che, nel caso di Benson, si sovrappongono ai fraseggi suonati con la chitarra.

GLI INIZI DELLA CARRIERA: George Benson è nato e cresciuto nel Hill District di Pittsburgh. Ispirandosi ai due leggendari chitarristi Wes Montgomery e Charlie Christian, cominciò la propria carriera musicale suonando come chitarrista nella formazione jazz dell'organista Jack McDuff con il quale collaborò per svariati anni. Grazie a un accordo con l'impresario talent scout John Hammond, all'età di 21 anni, Benson incise il suo primo album, The New Boss Guitar, ancora una volta con Jack McDuff all'organo, per la casa discografica Prestige (1966-1967). Il lavoro successivo fu It's Uptown with the George Benson Quartet con Lonnie Smith all'organo e Ronnie Cuber al sassofono baritono, dove si mette in luce il grande talento di Benson nella costruzione di linee melodiche ricche di swing e bebop. Negli anni successivi, Benson collaborò con vari artisti come Miles Davis (nell'album Miles in the Sky, nel quale George accompagna con la chitarra elettrica il brano Paraphernalia), Herbie Hancock e Jimmy Smith. La pubblicazione dell'album Giblet Gravy coincise con il passaggio alla casa discografica Verve Records (1968-1969). Negli anni successivi cambiò ancora, prima alla A&M (1969-1970) e poi alla CTI di Creed Taylor (1970-1975).

