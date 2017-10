Il chitarrista americano Leroy Emmanuel al "Terzo Ponte" di Bassano del Grappa

Giovedì 26 ottobre alle 22 sul palco del "Terzo Ponte" di Bassano del Grappa si esibirà il chitarrista americano Leroy Emmanuel in un live dai ritmi blues-soul-funk per il suo tour internazionale, dove presenterà insieme alla sua band italiana il CD "Everything Is Perfect", registrato a marzo 2015. Line up: Leroy Emmanuel (voce - chitarra); Gianpaolo Rinaldi (piano); Simone Serafini (basso); Vincenzo Barattin (batteria) Contributo spettacolo: 10 euro. Cucina aperta dalle 19.30 per cena con menu à la carte o un’ampia selezione di snack, golosità, stuzzichini. Prenotazioni: 0424.502611. Ingresso riservato ai soci Arci.

LEROY EMMANUEL. E' uno dei più acclamati chitarristi del funk-soul americano. Nato e cresciuto nella migliore tradizione della black-music, approda a Detroit nella mitica Motown affiancando in sala di registrazione artisti come Marvin Gaye, Ike e Tina Turner, John Lee Hooker, Dionne Warwick, James Brown, George Clinton, Temptations e molti altri. Oggi leader esperto e carismatico, spazia tra blues, soul e funk trascinando il pubblico in uno spettacolo intenso e coinvolgente.

