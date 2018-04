"Il canto del cigno" al Teatro Comunale di Vicenza

La Società del Quartetto di Vicenza presenta – lunedì 16 aprile al Teatro Comunale di Vicenza – il terzo e ultimo appuntamento con le grandi raccolte di lieder di Schubert, rassegna monografica affidata al baritono tedesco Matthias Goerne, uno dei più autorevoli interpreti schubertiani dei nostri giorni.

_____________________

Dopo Winterreise (Il viaggio d'inverno) e Die Schöne Müllerin (La bella mugnaia), l'affascinante viaggio all'interno dei lieder di Schubert si chiude quest'anno con Schwanengesang (Il canto del cigno), una serie di 14 poesie musicate dal compositore viennese negli ultimi mesi di vita.

A differenza delle precedenti raccolte, tuttavia, Schwanengesang non può propriamente essere definito un ciclo, dal momento che i versi da cui trasse ispirazione Schubert appartengono a tre diversi autori e pertanto manca un percorso narrativo uniforme.

Anche se con ogni probabilità il compositore non intendeva realizzare un “ciclo” sul modello dei precedenti, sta di fatto che nell'agosto del 1828 egli scrisse di getto 13 dei 14 lieder che oggi conosciamo come “Il canto del cigno”: i primi 7 sono tratti da versi di Ludwig Rellstab, 6 sono firmati da Heinrich Heine e l'ultimo - “Il piccione viaggiatore” - è di Johann Gabriel Seidl.

Pochi mesi dopo la morte di Schubert l'editore Haslinger decise di stampare i 14 pezzi raccogliendoli sotto l'allusivo titolo Schwanengesang (il canto del cigno, ovvero gli ultimi piccoli capolavori usciti dalla penna del grande compositore) e da allora è invalsa la prassi di eseguirli tutti assieme.

Il dialogo fra voce e pianoforte raggiunge in queste 14 composizioni sottigliezze di superba e struggente profondità e conferma una volta di più Schubert come un autore capace di una musica che “parla” come e più delle parole.

_____________________

Matthias Goerne, che a Vicenza sarà ancora una volta accompagnato dal pianista Alexander Schmalcz, è uno dei cantanti più ricercati a livello internazionale.

Allievo di Hans-Joachim Beyer a Lipsia e, in seguito, di Elisabeth Schwarzkopf e Dietrich Fischer-Dieskau, nella sua gloriosa carriera ha collaborato con tutte le principali orchestre, oltre che con direttori d’orchestra e pianisti di gran fama.

La sua voce è protagonista nelle maggiori scene operistiche: dalla Metropolitan Opera di New York alla Royal Opera House al Covent Garden di Londra (dal 2001 è membro onorario della Royal Academy of Music), dal Teatro Real di Madrid all’Opera di Vienna.

Le numerose registrazioni discografiche di Goerne hanno ricevuto importanti premi: quattro nomination ai Grammy, un ICMA e un Diapason d’or per l’arte.

Dopo le leggendarie incisioni con Vladimir Ashkenazy e Alfred Brendel per Universal, Goerne ha da poco pubblicato una serie di Lieder di Schubert in 12 CD per Harmonia Mundi (The Goerne/Schubert Edition) con pianisti di assoluta fama.

Prima del concerto – alle ore 20 nel foyer del teatro – è prevista una guida all'ascolto del capolavoro di Schubert a cura del critico musicale Cesare Galla.

La 108ª stagione concertistica della Società del Quartetto fa parte della stagione artistica 2017/18 del Teatro Comunale Città di Vicenza.

_____________________

Biglietti

ancora disponibili presso la sede della Società del Quartetto di Vicolo Cieco Retrone (0444 543729),

la biglietteria del Teatro Comunale (0444 324442)

e anche online