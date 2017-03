Il cantante serbo Darko Lazic al "Club K2 Elite" di Creazzo

Sabato 25 marzo dalle 22 alle 4 il locale "Club K2 Elite" a Olmo di Creazzo in Strada Padana Superiore Superiore verso Verona 279 presenta il concerto della cantante serbo Darko Lazic con sonorità pop-folk. Il cantautore, nato Brestac vicino a Belgrado in Serbia il 13 ottobe 1991, è una delle promesse musicali nel suo paese: la sua casa discografica è la "Grand Production". Ha pubblicato due album: "Godinu Dana 300 Kafana" (2012) e "Darko Lazic" (2009). Aftershow con il dj set by Casper. Costo: 5 euro fino all 23; 10 euro dopo le 23. Infoline: 388.1223764 Tijana.

