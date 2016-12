Il cantante montenegrino Alen Mukovic al "New Paradise" di Vicenza

Venerdì 23 e sabato 24 dicembre dalle 22 alle 4 il locale "New Paradise" di Vicenza in viale del Lavoro 29 ospiterà in esclusiva il cantante montenegrino Alen Muković, famoso per la sua partecipazione al reality show "Farma 5" nel 2015. L'artista del genere musicale turbo-folk, nato il 22 febbraio 1988 a Podgorica, ha pubblicato nel 20016 il suo primo album "Quando quella più" con 8 canzoni: "Quando più te", "Ti sbagli", "Insufficienza cardiaca", "Non mi chiedono", "Dio non voglia", "Chiedimi", "Si sospetta che il sospetto" e "Occupato". Nel 2009 ha registrato due singoli: "Io non voglio ora" e "Venite a me", che ha spopolato su youtube con oltre sei milioni e mezzo di visualizzazioni. Prima e dopo lo spettacolo suonerà in consolle il dj Marko Zabac. Promozioni alcolici: 10 Becks a 35 euro; Gajba Becks a 60 euro; Bottiglia Vodka Plus e 4 Red Bull a 50 euro; Bottiglia Prosecco a 25 euro. Ingresso a pagamento.

