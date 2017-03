Il bassista di Vasco Rossi "Il Gallo Claudio Golinelli" al "Fadò Murphy's Pub"

Sabato 25 marzo alle 21 il locale "Fadò Murphy's Pub" di Dueville in via della Repubblica 44 festeggia il compleanno di Gian in grande stile con il super concerto live insieme al bassista ufficiale di Vasco Rossi "Il Gallo Claudio Golinelli" e il gruppo "Sensazioni Forti" (Vasco Rossi Tribute Band). A seguire "Dj Set Battle" by Ceffo vs Batty, che si sfideranno in consolle a "colpi di vinile". Per informazioni e prenotazioni tavoli: 0444.361267.

