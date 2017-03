III° Buon Compleanno Bach!: 3 giorni di concerti a Vicenza

Domenica 19 marzo 2017 - Ore 12 - 12.30 - 13 Logge della Basilica Palladiana - "Splendore barocco: Telemann e Bach" - Ensemble Ottoni del Conservatorio di Adria. Ore 16 - Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari - Il Concerto: Vivaldi e Bach - Ensemble Strumentale Il Teatro Armonico A. Vivaldi Concerto per (la) Sig.ra Anna Maria in Si minore, Rv 387 J. S. Bach IV Concerto Brandeburghese - Maria Ines Zanovello, violino solista - Federico Zaltron, Constanza Buttinghausen, flauti. Ore 19 - Oratorio del Gonfalone (contrariamente a quanto pubblicato nelle cartoline, scusate!) - La Cantata BWV 4 Christ lag in Todesbanden - Coro e Orchestra barocca Il Teatro Armonico. Nel V centenario della Riforma non può mancare l'esecuzione di una Cantata, la BWV 4 Christ lag in Todesbanden (Cristo giaceva nelle bende della morte), composta nel 1708 per il giorno di Pasqua. Interprete Il Teatro Armonico, che dall'anno 2000 porta a Vicenza l'esecuzione delle più grandi opere bachiane.

Lunedì 20 marzo 2017 - Ore 16.30 - Museo Diocesano La Sonata in Trio: Telemann e Bach - Musica d'Insieme del Conservatorio "Pedrollo" di Vicenza. Ore 18.00 - Chiesa di San Vincenzo- La Cantata: Bonporti, Vivaldi e Bach - Canto Barocco del Conservatorio "Pedrollo" di Vicenza Bach e compositori coevi - di G.P. Telemann ricorre inoltre il 250° della morte - per questi programmi "bachiani" del rinomato Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio cittadino.

Martedì 21 marzo 2017 - Ore 11 - Chiesa di San Vincenzo - Ti piace Bach? Piccoli e grandi capolavori - Classi dell'Indirizzo Musicale della Scuola Media "Giuriolo". J.S. Bach ha scritto numerose composizioni per i suoi figli, sempre presenti nella didattica musicale delle scuole di musica per i più giovani studenti, piccole composizioni interpretate da alcuni Allievi della "Giuriolo". Ore 16 - Museo Civico - Palazzo Chiericati - J.S. Bach: Suite BWV 997 "Prelude, Fugue, Sarabande, Gigue, Double" - Jadran Duncumb, liuto: rara esecuzione dal vivo di questa virtuosistica Suite originale per liuto barocco; verrà eseguita nella bellissima Sala di San Bartolomeo e a fianco delle pale di B. Montagna. Ore 17 - Palazzo Cordellina - Biblioteca Bertoliana - Geometria in J.S.Bach: le Variazioni Goldberg - prof. Benedetto Scimemi (Università di Padova): diversi aspetti di Musica e Matematica ampiamente documentati dall'opera di Bach, verranno affrontati dal prof. Bendetto Scimemi - già docente alla Facoltà di Matematica dell'Università di Padova e studioso di musica - argomenti trattati in sedi accademiche e Conservatori. Ore 19.30 - Chiesa di San Michele "Ai Servi"- I 18 Corali di Lipsia BWV 651-668 - Manuel Tomadin, organo Monumentale opera per organo della maturità di Bach, mai eseguita prima a Vicenza. Essa raccoglie Preludi Corali per organo scritti in tutte le forma, della Fantasia, del Trio, del Corale ornato, sui temi gregoriani e dei più importanti corali luterani, una summa dell'arte organistica bachiana. Come da tradizione del nostro Progetto Bach in questi giorni non mancherà il Bach…alà nei ristoranti della Confraternita e del centro storico!

Ingresso libero. Info: 320.1424747 - www.progettobachvicenza.it - associazione.mousike@alice.it. Aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook: www.facebook.com/Progetto-Bach-Associazione-Culturale-Mousik%C3%A9-1494922137443935/?fref=ts

ELENCO CONCERTI

Gallery