"I Want The Beasr Free": l'icona del rock italiano Pino Scotto al "Revolution Live Club"

Venerdì 24 marzo dalle 19 alle 2 la discoteca "Revolution Live Club" di Molvena in via Ponticello 15/A presenta il concerto "I Want The Bears Free" con il concerto live di Pino Scotto a favore della causa degi orsi in Trentino. L'icona del rock italiano Pino Scotto si esibirà per la quinta data del suo tour nel vicentino prorpio per non dimenticare l'orsa "Daniza" ed i suoi cuccioli e per tenere alta l'attenzione verso una regione, in cui gli orsi continuano ad essere perseguitati, imprigionati, avvelenati. Ingresso a pagamento, Infoline per prenotazioni: 0424.411115.

