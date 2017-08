I vicentini Wit Matrix con la corista Durga McBroom al "Pink Floyd Day" di Pergine Valsugana

Il "Pink Floyd Day" giunge alla sua sesta edizione e quest'anno la location scelta dagli organizzatori per il prestigioso evento sarà Pergine Valsugana (TN). L'utile sarà donato all’Associazione AIL Trentino per la ricerca sulle leucemie.

Il popolo degli amanti di una della rock band più amate di tutti i tempi potranno ritrovarsi al Teatro di Pergine Valsugana sabato 30 settembre per una giornata interamente dedicata al "mondo Pink Floyd" e che culminerà con il concerto serale dei Wit Matrix, Pink Floyd cover band fra le più apprezzate in Italia. Ad un evento così presigioso non potreva mancare il "super ospite" che, quest'anno, sarà Durga McBroom, una delle storiche coriste dei Pink Floyd, che ha cantato con loro dal 1987 al 1994.

Saranno allestiti anche degli stand espositivi dove già dal pomeriggio i più grandi collezionisti metteranno a disposizione dei fans le loro opere, si potranno ammirare dischi introvabili provenienti da tutto il mondo, poster originali, locandine originali dei loro concerti , litografie, foto inedite autografate dai Pink Floyd, riviste d’epoca, libri da tutto il mondo, opere inedite originali e molti altri oggetti memorabilia per la gioia dei fans (il programma completo sul sito ufficiale www.pinkfloydday.it).

Un'altra chicca della mostra sarò l’eccezionale esposizione di chitarre custom vintage delle rock star internazionali, Rolling Stones , Led Zeppelin , Rory Gallagher ecc. Durante la giornata vi sarà la presenza di musicisti, scrittori, giornalisti, collezionisti e appassionati da tutta Italia. Sarà un momento imperdibile per i tanti appassionati dei Pink Floyd che potranno visitare la mostra, incontrare gli ospiti e i musicisti e assistere allo spettacolare concerto serale dei Wit Matrix e Durga McBroom.

Un evento che si preannuncia indimenticabile…Una giornata che chi a ha canticchiato almeno una volta “ Hey Teacher “ non può assolutamente perdere.

I biglietti sono disponibili al Teatro di Pergine oppure online https://toptix1.mioticket.it/TeatroPergine/

