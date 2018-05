I martedì al conservatorio - Concerto dei migliori studenti

Martedì 15 maggio 2018, ore 18.00 in sala Concerti “Marcella Pobbe” 2° Concerto dei migliori Studenti del

Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”.

1 Classe di Musica vocale da camera della prof.ssa Elisabetta Andreani

2 Classe di Chitarra del prof. Stefano Grondona

3 Classe di Pianoforte del prof. Riccardo Zadra

4 Classe di Fisarmonica del prof. Davide Vendramin





FRANZ SCHUBERT Auf dem Wasser zu singen





RALPH VAUGHAN WILLIAMS Silent Noon

(1872-1958)

Feng Yiwen baritono1

Denis Zanotto pianoforte1





GIOACHINO ROSSINI

La regata veneziana

1. Anzoleta avanti la regata

2. Anzoleta co passa la regata

3. Anzoleta dopo la regata

Kim Hanna soprano

Denis Zanotto pianoforte1





GUSTAV MAHLER

Revelge

Scheiden und meiden

Kwolt Tae Joung tenore1

Denis Zanotto pianoforte1



MANUEL MARIA PONCE

Sonata III

- Allegro moderato

- Cancion. Andante

- Allegro non troppo

Michele Tedesco chitarra2



JOHANN SEBASTIAN BACH

Partita n. 1 in si bemolle maggiore BWV 825

- Praeludium

- Allemande

- Courante

- Sarabande

- Menuet I

- Menuet II

- Gigue

Alma Ambrosi Santamaria pianoforte3



ANATOLJ KUSYAKOV

Paesaggi invernali

- Fiori di ghiaccio alla finestra

- Slitta

- Compagnia serale

- Vento del nord

- Antico canto russo

- Festa di primavera

Jacopo Parolo fisarmonica4





CLAUDE DEBUSSY

Estampes L 108

- Pagodes

- La soirée dans Grenade

- Jardins sous la pluie

Federica Finetti pianoforte3