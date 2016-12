"I Jukeboxers" al "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo

TUTTI GLI EVENTI DAL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Venerdì 30 dicembre 2016 dalle 21 alle 2 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 ospiterà la band vicentina "I Jukeboxers" per un concerto live. Il gruppo originario di Thiene, fondato del 2012, propone un divertente show musicale, presentando propri arrangiamenti dei principali generi, che hanno caratterizzato il panorama musicale italiano ed europeo dagli anni '50 ad oggi dallo swing al bossanova fino al jazz e all'hip hop in una grande dimensione scenica personalizzata a partire dal loro look stravagante in giacca, cravatta e boxer. Il complesso è formato da 5 membri: Federico Valdemarca - contrabbasso; Simone Dalla Costa - pianoforte; Luca Guglielmi - batteria; Alessandro Apolloni - sax alto; Simone Thiella - voce. A seguire dj set by Paolo Faccin. Il locale "The Big Rock Food & Beer" (sito ufficiale) è aperto tutti i giorni dalle 18 fino alle 2 con steak house, snackeria, birra cruda e cucina multietnica oltre a music rock dagli anni '50 ad oggi ed eventi sportivi in diretta. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0444.267203 - 348.7373330. Grande evento sbato 31 dicembre con il "Cenone di San Silvestro" per un menù adulti e un mini-menù bambini e con il "Capodanno Per Tutti" per il dopocena musicale insieme alla "Funny Rock Band".

