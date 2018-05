“I fiori musicali”: la rassegna musicale a Palazzo Cordellina

Quattro giovedì consecutivi che abbinano la proposta di repertorio del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio “Arrigo Pedrollo” alla selezione di scritti curata dalla Biblioteca Civica Bertoliana: ecco gli ingredienti de “I Fiori Musicali”, la tradizionale rassegna frutto della collaborazione fra le due istituzioni culturali vicentine che quest’anno, in occasione del Centenario della fine della Grande Guerra, uniscono ancora le forze per sensibilizzare il pubblico su argomenti sempre vivi e ferite mai rimarginate del nostro territorio. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’appuntamento che giovedì 3 maggio alle ore 18 apre l’XI edizione del cartellone primaverile in programma a Palazzo Cordellina ha per titolo “I violini della Serenissima” e vede impegnato l’Ensemble del Dipartimento di Musica Antica del Pedrollo nell’esecuzione di musiche del tardo Rinascimento e primo Barocco, appartenenti a compositori veneziani o attivi a Venezia: a cominciare da Giovanni Gabrieli, organista della Basilica di San Marco e inventore della musica strumentale pura, nonché nipote del celebre Andrea, continuando con Biago Marini, il quale prestò servizio nella basilica veneziana sotto la direzione di Claudio Monteverdi, e concludendo con Giovanni Battista Fontana, lodato come uno dei migliori violinisti del suo tempo.

La concertazione è a cura del prof. Fabio Missaggia. I testi scelti dal dott. Enzo Pancera della Bertoliana e letti dalla voce recitante dell’attrice Lidia Munaro sono testimonianze sul tema trattato di importanti figure letterarie.

Nel corso della rassegna si darà spazio anche alle lettere delle parti più umili coinvolte e delle vittime del conflitto.

Si ascolteranno le parole di Carlo Emilio Gadda, poeta, ingegnere e soldato volontario che visse la prigionia, di Roberto Serra, critico e letterato che in guerra morì, e di Paolo Monelli, giornalista, scrittore e volontario nel corpo degli Alpini.