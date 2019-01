I fiati a Palazzo Cordellina

Il 12 gennaio 2019 alle 17:00 pomeriggio con i fiati a cura del Dipartimento di Strumenti a Fiato presso Palazzo Cordellina, Vicenza.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti



Programma:



Jef Maes (1905-1996)

Vier Kontrasten (1965)

- Moderato, Leggiero, Poco maestoso, Allegro energico

Cristina Scapol clarinetto piccolo

Adele Fortunato, Tommaso Sanson clarinetti

Tommaso Tonello clarinetto basso



Antonio Vivaldi (1678-1741)

Nicolas Chédeville (1705-1782)

Sonata op. 13 n. 6 RV 58, “Il pastor fido” (1737)

- Vivace, Alla breve, Largo, Allegro ma non presto

Elena Cattelan flauto

Filippo Golin fagotto



Joseph Friedrich Hummel (1841-1919)

Clarinet Trio n. 1 (1885)

Tommaso Tonello, Chiara Cisco,

Tommaso Sanson clarinetti



Sylvain Kassap (1956)

Balkanique per sax Solo (1985)

Alessandro Juncos sax



Malcom Arnold (1921-2006)

Sonatina op. 29 per clarinetto e pianoforte (1951)

- Allegro con brio, Andantino, Furioso

Nicolò Andriolo clarinetto

Matteo dal Toso pianoforte



Aaron Copland (1900-1990)

Clarinet Concert per clarinetto e orchestra

(rid. per clarinetto e pianoforte)

- Slowly and exspessvely, Rather fast

Nicolò Andriolo clarinetto

Matteo dal Toso pianoforte.