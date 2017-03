"History Of '80 New Wave": live Garbo e Claudio Valente al "Vinile" di Rosà

Venerdì 21 aprile dalle 22 alle 4.30 la discoteca "Vinile" di Rosà in via Capitano Alessio 92 presenta l'evento musicale "History Of '80 New Wave" con il concerto live del cantautore Garbo per il suo "Ultimo Tour". La serata sarà introdotta dal reading del critico musicale e scrittore Mirco Salvadori (Rockerilla, Sherwood.it, Nazione Indiana, Carteggi Letterari) sul racconto ambientato nel periodo della new wave. Opening act con il live dell’artista veneziano Claudio Valente (ex-leader degli Art Dèco, Circle e Telegram) con le canzoni del suo ultimo album “Cambiamori”. A seguire dalle 24.30 sarà di scena la musica new wave e post punk 70/80 in un'unica notte all’insegna della qualità con il dj set di alcune figure tra le più importanti della new wave/dark veneta: Carlo Cazale (Shindy Club - Bassano del Grappa), Emy (Night Breeze - Vicenza), Whipping Boy (Dark 'n' Wave Night - Padova). Prevendita: 10 euro. Prezzi in serata: 12 euro intero - 10 euro ridotto con tessera Night Breeze/Vinile/Shindy. Servizio clienti tutti i giorni dalle 10 alle 19 per informazioni o prenotazioni tavoli: 347.1601429.

GARBO: l’artista milanese capostipite della new wave italiana già dal 1981 quando esordì con "A Berlino va bene", (uno dei 100 album italiani migliori di sempre, secondo la rivista Rolling Stone). Ripercorrerà 35 anni di storia della sua intera carriera artistica in due ore di show con la sua band al completo, che vede anche alle voci e tastiere Luca Urbani (Soerba, Fluon), Matteo Agnelli alla chitarra elettrica, Andrea Pellegrino al basso e Alessandro Parietti alla batteria. Un’occasione imperdibile, l’ultima, per vedere l’artista milanese passare in rassegna tutti i successi di una brillante e intensa carriera.

