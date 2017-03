Hip Hop Live: il rapper Mistaman & Frank Siciliano al "K2 Music Place"

Sabato 8 aprile dalle 22 alle 3 il locale "K2 Music Place" di Vicenza in Strada Pelosa 183 presenta la serata di hip hop live con il con il concerto dei rapper Mistaman & Frank Siciliano con la presentazone dell'album "Realtà Aumentata". Hosted by Moova from Gold Leaves Academy. Hip Hop Opening by Selecta. Hip Hop Afterparty with Dj MS - Nitro Wilson Official DJ / Beats 4 Breakfast / Gold Leaves Academy. Sottoscrizione di 5 euro. Ingresso riservato ai soci Arci.

MISTAMAN: rappresenta un punto di arrivo per molti aspiranti rapper. I giochi di parole e le doppie chiavi di lettura dei suoi testi sono quanto di più tecnico il rap italiano possa dire con una tecnica inconfondibile, lontana dagli stereotipi del genere attingendo da un immaginario vasto e a tratti fantascientifico. Mistaman viene a contatto con la cultura hip hop all'inizio degli anni Novanta scoprendo un movimento che lo coinvolgerà fin dall’inizio. Dopo anni di palestra sui palchi delle jam assieme a Dj Shocca e Ciacca forma il gruppo Centro13 che dopo il primo demo del 1995 "Questi sono i fatti", si fa notare nel 1998 con “Acciaio”, un album di debutto originale arricchito dai featuring di alcuni degli artisti più armati della scena di allora. Nel 2000 autoproduce assieme a Dj Shocca “Colpi in aria", un prodotto maturo e diretto, che colloca definitivamente Mista e Shocca sulla mappa della scena. Inizia una collaborazione più stretta con Frank Siciliano, mc con un’attitudine complementare al suo stile ruvido. Nel frattempo sono numerose le collaborazioni e le apparizioni in vari lavori di altri artisti che mettono in luce le sue capacità indiscusse. Il 2005 si apre con l'uscita del suo primo album solista "Parole", che annovera produzioni e collaborazioni con molti nomi dell'hip hop italiano, mettendo a fuoco definitivamente le caratteristiche che contraddistinguono il suo stile tecnico e musicale. Dopo il successo di "Parole" Mista si dedica al suo secondo album solista "Anni senza Fine" (2008) destinato a diventare per molti un classico del rap italiano. Nel 2010 si dedica al progetto "Blasteroids", un project album che unisce il rap di Mistaman e Cali alle produzioni avveniristiche dei L.A.S.E.R., un album sperimentale che si proietta nel futuro con solide radici nel passato. Il 2012 è invece l'anno de "La Scatola Nera", nuovo progetto interamente firmato insieme a Dj Shocca. Nel 2014 pubblica "M-Theory", che debutta alla posizione 18 della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia e riconferma il rapper tra i grandi protagonisti nella scena hip hop italiana. Il tour di "M-Theory" tocca i principali club e festival italiani.

