Herman Medrano e Kalibro al Ferrock

Domenica 15 luglio 2018 al Ferrock Festival nel Parco Retrone di Vicenza saranno in concerto Herman Medrano e Kalibro per il loro tour "Fritto Mistiko"



FRITTO MISTIKO, quattro quinti di lingua veneta e qualche rima in italiano!

Sul piatto un mix di rap, storytelling e attualità, il tutto sempre condito da ironia e una buona dose di gustose metafore e piccanti vocaboli.

14 portate, per riscoprire i sapori del rap fatto in casa, gustabili da soli, ma molto meglio se consumate live in compagnia con una birra in mano.

In consolle: GIGGO

Inizio ore 22.30

Ingresso: 2€





KALIBRO

Massimo Guerra, in arte Kalibro, Mc padovano. Componente del duo Lotte Invisibili con il socio Giggo (beatmaker e mc) .

Entra nella scena rap locale nel 2007/2008, facendo uscire ad oggi due dischi con il gruppo (MEDICINA GREZZA e IL FUOCO SACRO) e uno da solista (BATTITI) che lo porteranno a calcare molti palchi veneti, collezionando numerose aperture di famosi artisti italiani ed internazionali.

Oltre alla scrittura si dedica all'organizzazione e conduzione di battaglie di freestyle tra rappers e presentazione di serate nei maggiori club veneti.

Nel 2017 entra a far parte di “Gold Leaves Academy”, collettivo Vicentino che vede come protagonisti rappers, beatmakers e djs.



HERMAN MEDRANO

Al secolo Ermanno Menegazzo, classe 1972, rapper in lingua veneta.

Dopo l’approccio con il rap in lingua inglese alla fine degli anni ‘80 è presente ufficialmente nella scena hip hop italiana dal 1993 con la demotape CONNESSIONEMENTEVOCE.

Nel 1996 esce “ABC”, primo cd ufficiale in accoppiata con Dj Shocca. Nel 2001 pubblica “160X50”, al quale seguiranno 4 album totalmente in veneto, con alle spalle Dj Tech: nel 2003 “FISSO E TACCHENTE”, nel 2005 “MEDIAMENTE MONA”, 2007 “TENTO CO E PAROE”, nel 2009 “TE TOCA TI”. Dal 2010 si unisce alla band The Groovy Monkeys e pubblica 3 cd in veneto: nel 2012 SIMIE, nel 2013 NOSECONOSSEMO con l'etichetta romana LA GRANDE ONDA e nel 2016 #GNENTE con l'etichetta veneta LA GRANDE V.

Dal 2003 al 2007 ha condotto con la moglie il programma radio notturno settimanale “Spoiler” presso Radio Gamma 5.

Nel 2010 ha partecipato come rappresentante del Veneto a “Sanremo Millecolori” presso il Casinò di Sanremo. Nella sua carriera ha collezionato oltre 700 concerti e collaborazioni con numerosi artisti della scena rap e non: Caparezza, Sir Oliver Skardy, Roy Paci, Piotta, Manu PHL, Bassi Maestro, El Giovanelo, Dellino, Ottomix, Catarrhal Noise, Rumatera, Doliwood, Fabio Poli e molti altri.