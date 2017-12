"Harmonies From East": Violeta Grecu e Radu Zaplitnii ad Arzignano

Giovedì 14 dicembre alle 21 nella Chiesetta di San Bartolomeo ad Arzignano si terrà il concerto "Harmonies From East" con i musicisti moldavi Radu Zaplitnii (fisarmonica) e Violeta Grecu (voce - pianoforte - mandolino - cobza/liuto) per la rassegna musicale "Spirito Arminco 2017". Radu e Violeta, due grandi musicisti.

Raddoppiando le forze e le idee musicali hanno creato un suono unico e raro. Presentano suoni il cui valore è quella delle loro origini, la musica Moldava, nella sua versione originale e jazz, melodie intersecate, sovrapposizione di piani sonori, sensazioni momentanee. Voce, piano, cobza, mandolino, fisarmonica e danza tradizionale dei paesi dell’Est Europa. Tutto in uno spettacolo veramente unico.

Violeta Grecu, cantante, pianista, mandolinista è una dei rappresentativi artisti provenienti dalla Repubblica Moldova, studia al conservatorio di Chesnau e vanta collaborazioni importanti con l’Orchestra Nazionale della Tele-Radio Moldava come cantante e mandolinista. Ha ottenuto molti premi e riconoscimenti ed ha registrato cd in Moldova ed in Italia Radu Zaplitnii inizia la sua formazione artistica nel 1988 e vanta nel tempo collaborazioni importanti con Pierre Cardin e molti altri, ha al suo attivo molti riconoscimenti e lavori discografici e si è esibito in Europa e Moldova Romania, Giappone.

