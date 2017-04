"Hanno Ragione Tutti": Alberto Molon & Superwanted al Bar Sartea di Vicenza

Venerdì 7 aprile alle 21.30 il Bar Sartea di Vicenza in corso Santi Felice e Fortunato 362 presenta il concerto live del cantautore veronese Alberto Molon, accompagnato dalla band "Superwanted" nell'ambito del tour di presentazione del suo terzo album "Hanno Ragione Tutti", appena pubblicato. La nuova compilation raccoglie undici canzoni di songwriting pop-rock fra brani ironici, altri più interiori e sentiti. Il disco segue i precedenti "Sto bene anche se" (2013) e "Soddisfection" (2015).

ALBERTO MOLON: cantautore classe '77 di musica pop italiana. Al sound degli anni '80 unisce la sua passione per gli U2 (vedi l'ironica traccia "Volevo essere The Edge"), per i Beatles, i Rolling Stones e per David Bowie, effervescenze di uno spirito blues-soul. Alberto riprende non un'influenza diretta ma una visione del pop nobilitata, che non tralascia mai di essere leggera e immediata. Dietro l'aria a volte scanzonata, a volte seria, c'è un cantautore molto talentuoso.

SUPERWANTED: i memdri del complesso sono Alberto Molon (voce e chitarra), Christian Paganotto (batteria), Giacomo Capraro (basso), Massimo Manticò (chitarra) e Stefano Romano (piano e synth).

