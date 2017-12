Guida concerti a Vicenza e provincia: guida per il weekend

Felice weekend gentili lettori! Per tutte le vostre segnalazioni e/o eventi ---> www.vicenzatoday.it/social/segnalazioni/

GUIDA WEEKEND EVENTI TOP 15 A VICENZA E PROVINCIA - TUTTE LE GUIDE PER IL WEEKEND SUL TERRITORIO BERICO

GUIDA LOCALI E SPETTACOLI:

SPETTACOLI TEATRO WEEKEND NEL VICENTINO - SERATE LISCIO - LOCALI BERICI - SERATE LATINE NEL VICENTINO

SERATE COUNTRY - SERATE KARAOKE - FESTE DISCOTECA WEEKEND - GUIDA HOT WEEKEND

SPECIALI:

AUTUNNO 2017: SAGRE - FIERE - MANIFESTAZIONI NEL VICENTINO - ARTE 2017: MUSEI - MONUMENTI - MOSTRE A VICENZA

WEEKEND CONCERTI A VICENZA E PROVINCIA:

Tanti gli appuntamenti musicali sul territorio berico nel fine settimana da venerdì 1 a domenica 3 dicembre tra live, esibizioni, performance, concerti e tributi di cover band.

SERATE IN EVIDENZA:

FILM CONCERTO - VASCO MODENA PARK. Venerdì (21.15) allo Starplex di Marano Vicentino verrà proiettato in anteprima nazionale il film-concerto Vasco Modena Park sul live del rocker di Zocca da guiness dei primati del 1 luglio scorso con 225 mila spettatori: sarà poi al The Space Cinema - Le Piramidi di Torri di Quartesolo (4-5-6 dicembre - ore 21.30) e ancora allo Starplex (4-5-6-7 dicembre - ore 21.15).

PERMANENT: JOY DIVISION PASSION BAND - NEW WAVE NIGHT: MAMALOCA - VICENZA.Venerdì 1 dicembre alle 22 al Mamaloca di Vicenza in Strada del Pasubio 421 si terrà il live del gruppo Permanent - Joy Division Passion Band con il tributo alla band post-punk inglese formatasi nel 1977 a Salford. Pre & After show dj set by Albert: new wave - goth - sinth pop - EBM. Ingresso libero.

VIAGGIO NEI CORI LUTERANI ALL'OMBRA DI BACH - PALAZZO CHIERICATI - VICENZA. Sabato alle 18 a Palazzo Chiericati si terrà il concerto Viaggio nei Cori Luterani all’Ombra di Bach per la nuova stagione dell’Officina dei Talenti. Al con il pianista Alessandro Tenaglia.

PINK FLOYD ANIMALS TOUR: SOUND PROJECT - TEATRO COMUNALE - VICENZA. Sabato alle 21 al Teatro Comunale di Vicenza ci sarà il live dei Sound Project-Pink Floyd Tribute Band, ultima data Animals 40th Tour (anniversario dell'omonimo album del gruppo inglese).

LONG ROAD - PEARL JAM TRIBUTE BAND - MAMALOCA - VICENZA. Sabato 2 dicembre alle 22 al Mamaloca di Vicenza in Strada del Pasubio 421 si terrà il live del gruppo "Long Road - Pear Jam Tribute Band" con il tributo alla celebre band. Pre & After Show con sj set by Paolo Faccin. Dalle 20 possibilità di cenare con hamburger, club sandwich e snack vari. Ingresso libero.

SASHA TORRISI CANTA LUCIO BATTISTI - TERZO PONTE - BASSANO DEL GRAPPA. Sabato 2 dicembre alle 22 al Terzo Ponte di Bassano del Grappa suonerà il cantante Sasha Torrisi, che si esibirà in un omaggio musicale a Lucio Battisti con canzoni riarrangiate e interpretate in un coinvolgente sound rock per 2 ore di concerto dal vivo. Ingresso riservato ai soci Arci.

CHERYL PORTER & ALLELUIAH GOSPEL - TEATRO SUPER - VALDAGNO. Domenica alle 18.30 Cheryl Porter & Halleluiah Gospel Singers si esibiranno al Teatro Super di Valdagno, portando un messaggio di unità, fraternità e pace interiore attraverso la musica con canti e balli coinvolgenti.

WEEKEND LIVE:

MAMALOCA LIVE WEEKEND - VICENZA. Triplo appuntamento live al Mamaloca di Vicenza in Strada del Pasubio 421: venerdì i Permanent - Joy Division Passion Band; sabato i Long Road - Pear Jam Tribute Band; domenica con la band Jasife. Pre&After show rock dj set. Ingresso libero. Aggiornamenti: www.facebook.com/mamaloca.costabissara/

THE BIG LIVE WEEKEND - TORRI DI QUARTESOLO. Quattro appuntamenti al The Big Rock Food & Beer di Torri di Quartesolo: ogni giovedì alle 21 serata tradizionale The Big Country con Shanna Lynn e dj set by Marco Bianucci; venerdì alle 22 i Defenders; sabato con i Sismica - The First Dj Band; ogni domenica alle 21 "Domingo Social" con Baila Latino by Corinna Staff. Ingresso libero. Aggiornamenti: www.thebigvicenza.it - www.facebook.com/THEBIGVICENZA/

TERZO PONTE LIVE WEEKEND - BASSANO DEL GRAPPA. Weekend musicale intenso al Terzo Ponte a Bassano del Grappa con 4 appuntamenti: giovedì alle 22 con Lift Him Up Group di Dario Carnovale & Fabrizio Bosso; venerdì alle 22 con Sasha Torrisi; sabato alle 21 con il dj set by Claudio King P from Ackeejuicerockers; chiusura domenica alle 10 l'Aperitivo-Brunch Musicale con stuzzichini dolci e salati e dalle 18 free buffet con dj set. Mercoledì 6 dicembre appuntamento con il laboratorio Bubbles Before Bed. Ingresso riservato ai soci Arci. Aggiornamenti: www.terzoponte.it - www.facebook.com/terzoponte.it/

BOLLICINE LIVE WEEKEND - SCHIO. Weekend live al Bollicine di Schio con gli "Whiplash - Metallica Tribute Band" (sabato 2 dicembe). Aggiornamenti: www.facebook.com/bollicineschio/

BIRRERIA TRENTI LIVE WEEKEND - POVE DEL GRAPPA. Weekend musicale con 2 concerti: Damien McFly (sabato 2 dicembre) e "Exit Band - Italian Tribute Band" (sabato 9 dicembre). Aggiornamenti: www.facebook.com/BirreriaTrenti/ - www.birreriatrenti.it.

VINILE CLUB LIVE WEEKEND & PARTY - ROSA'. Fine settimana al Vinile di Rosà con il live dei "Bee Bee Sea" per il "Last Nite Opening Party" con dj set a tema.

RASSEGNE MUSICALI:

FESTIVAL CONCERTISTICO INTERNAZIONALE DEGLI ORGANI STORICI DEL VICENTINO. Fino al 17 dicembre è in programma il XX Festival Concertistico Internazionale degli Organi Storici del Vicentino con 33 concerti organistici/corali in varie location del centro storico e della provincia con 27 date. Previsti 13 cori in calendario ed una serie di iniziative particolari e speciali per questa edizione..

CASTELLI E VILLE IN MUSICA. Fino al 5 novembre si terrà il festival "Castelli e Ville in Musica 2017" con spettacoli e concerti (adatti a famiglie, ragazzi e bambini dai 3 e 5 anni) in varie location della Pedemontana Vicentina per la rassegna a cura di "Ensemble Ludus Musicae". Ultimo appuntamento: domenica 5 novembre - ore 16 e ore 19 - Opera La Serva Padrona" di G.B. Pergolesi - Concerti 10 euro adulti - gratuito Under 18 anni / Spettacoli: 5 euro - gratuito Under 3.

AUTUNNO MUSICALE 2017. Festival di musica a Marostica con un repertorio classico in dialogo con le nuove generazioni con 8 appuntamenti nel segno della tradizione da fine settembre al 24 dicembre con la conclusione nel Concerto di Natale.

BBQ FESTIVAL INDOOR - PANTAREI - PIOVENE ROCCHETTE. Ogni venerdì dal 10 novembre al 1 dicembre sempre alle 21 il Pantarei Wine Bar di Piovene Rocchette in via Gorizia 88 organizza il "BBQ Festival Indoor" con il barbecue a cura di "Pit Bad Piggiez Bbq Team Veneto" insieme a musica dal vivo con band diverse. Ultimo appuntamento: il duo Giorgio Zuccolo & Icio Filippi - Unplugged con i classici del rock (venerdì 1 dicembre - American Ribs). Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 388.1559003.