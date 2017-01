"Groove Anniversary Party": i punkrocker tragicomici "Pay" a Lugo di Vicenza

Sabato 28 gennaio alle 22.30 il locale "Groove" di Lugo di Vicenza in via Martiri della Libertà 8 presenta "Anniversary Party" con il concerto del gruppo "Pay" per l'unica data in Veneto nel loro tour con la presentazione dell'ultimo album discografico "Canzoni Per Gente Che Non Si Fa Più". Dopo aver festeggiato il primo compleanno del "Groove", ritornano per celebrare anche il secondo anniversario del locale in grande stile. I "Pay", acronimo di "Post Atomic Youth", sono un punk rock band attiva dalla metà degli anni '90, composta dal leader Mr.Grankio (voce e chitarra), Mr.Pinguino (bassista e polistrumentista) e gli Operai del R'n'R. Hanno 6 dischi all'attivo pubblicati con la "Punkrocker's Autoproduzioni". Sono gli inventori del "Barattolo dell'aMMore". Non solo esibizioni live dei loro brani, ma in realtà veri e propri atti tragicomici all’insegna del rock’n’roll, dell’avanspettacolo e dell’ironia. Durante i loro spettacoli i "Pay" stupiscono sempre il pubblico con la loro distaccata tragicomicità, con i loro autoscatti dell’aMMore, i loro messaggi di pace, palloncini, scenografie, "fuoco e coriandoli" a volontà. Aftershow by Checco Merdez e Sara Beaufort.

ELENCO CONCERTI