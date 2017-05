Groove Acoustic Sunday: il cantautore folk-pop Hide Vincent a Lugo di Vicenza

Domenica 7 Maggio alle 19.30 il locale "Groove" di Lugo di Vicenza in via Martiri della Libertà 8 presenta l'evento "Groove Acoustic Sunday" con il concerto live del cantautore Hide Vincent. Il musicista campano eseguirà i migliori pezzi del suo repertorio acustico in chiave folk-pop. A partire dalle 18.30 free vegan buffet. Ingresso libero.

HIDE VINCENT: è lo pseudonimo di Mario Perna, giovane musicista e cantautore, che nasce nei primi anni '90 tra le montagne boschive del Sud Italia nella provincia di Salerno. Dedito allo studio e all'ascolto della musica fin da bambino, nel 2012 dà vita al suo progetto cantautorale con la demo autoprodotta "Imperfection", rilasciata gratuitamente su tutte le piattaforme digitali nel corso dell'anno 2013, collezionando migliaia di ascolti in pochi mesi. Nel dicembre 2015 entra a far parte del broadcast dell'etichetta campana I Make Records e, pochi mesi più tardi, entra in studio per lavorare al suo primo lavoro discografico ufficiale. Il 27 gennaio 2017 co-produce e pubblica il suo omonimo album d'esordio, in uscita per I Make Records/HVM, il quale ottiene pieni consensi da parte della critica musicale nazionale, passando per vetrine di ampio respiro come Rai Radio 1, Rai Radio 3 e Radio Popolare.

