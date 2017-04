Groove Acoustic Sunday: dream pop live con Manel Rodriguez a Lugo di Vicenza

Domenica 9 aprile alle 19.30 il locale "Groove" di Lugo di Vicenza in via Martiri della Libertà 8 presenta il concerto live acustico di dream pop con Manel Rodriguez per la rassegna "Groove Acoustic Sunday", che mescola suoni e sapori per creare un atmosfera unica alla domenica sera. La cantante e chitarrista, originaria della Bavaria in Germania, possiede una voce angelica con un "songwriting" profondo ed uno stile unico per delle live performance intime e ipnotiche. E' per la prima volta in Italia in un tour di 11 date, in cui Manel presenterà il suo primo Ep ed il suo nuovo album in uscita nel 2017. Ascolta l'Ep: https://manelrodriguez.bandcamp.com/. Anteprima del nuovo disco (link privato): https://soundcloud.com/manel-4/universe/s-GvX7O. A partire dalle 19 "Apericena Vegana" con free buffet e aperitivo raffinato con una selezione di pietanze e una buona varietà di piatti vegani e vegetariani. A menù bruschette e focacce. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 333.9191162.

ELENCO CONCERTI

Gallery