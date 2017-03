Domenica 5 marzo alle 19.30 il locale "Groove" di Lugo di Vicenza in via Martiri della Libertà 8 presenta l'evento "Groove Acoustic Sunday" con le musiciste inglesi "Me & Deboe", mescolando suoni e sapori per l'apericena. "Me and Deboe" sono Mercy Elise e Sarah Deboe, due ragazze londinesi con due chitarre vibranti, che propongono un particolare mix di indie, folk, blues e flamenco. Un suono ritmato e potente, in cui le due voci si rincorrono e si incastrano alla perfezione, difficilmente assimilabili ad altre band, quando sono sul palco si ha la sensazione che tutto scompaia e di rimanere da soli con le loro note. Hanno all'attivo due Ep, il primo omonimo ed il secondo "Here they come", che porteranno in Italia. Per completare la proposta musicale ci sarà un un aperitivo raffinato con buffet gratuito e i piatti oltre a una selezione di pietanze con una buona varietà per vegani e vegetariani. A menù le bruschette e le focacce. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 333.9191162.

ELENCO CONCERTI