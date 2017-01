"Green Donkey": folk rock irlandese a Vò di Brendola

Ad inaugurare la XXII edizione di "Vò On The Folks" presso la Sala della Comunità a Vò di Brendola in via Carbonara 28, sabato 4 febbraio alle 21 sarà il concerto dei "Green Donkey" ovvero il side project di Fry Moneti (violino, chitarre) e Franco D'Aniello (voce, chitarre, ukulele, banjio, bodrran) dei "Modena City Ramblers" insieme a Gianluca Spirito (flauto) e Gianni Di Folco (fisarmonica, bodhran) degli "Irish Spinners". Quattro musicisti e quattro amici, che dal vivo danno vita a performance energiche e coinvolgenti, con un repertorio incentrato principalmente sul folk-rock di matrice irlandese, tra brani strumentali, ballad, patchanka celtica e combab folk. Agli inizi della loro carriera quando, innamorati della musica irlandese, suonavano nei pub e nei locali dell'Emilia. Francesco Moneti e Franco D'Aniello sono ormai in pianta stabile nel gruppo e vantano un numero enorme di concerti dal vivo e di incisioni oltre alle collaborazioni con i più grandi musicisti del mondo folk-rock internazionale, come Bob Geldof e Kocani Orkestar, ma anche Billy Bragg e Goran Bregovic più le produzioni artistiche come quella di Peter Welsh, già produttore di Peter Gabriel e Simple Minds. Saranno accompagnati da 2 altri musicisti dell'area celtica del gruppo romano degli "Irish Spinners", Gianluca Spirito e Gianni Di Folco. Le sonorità folk di chitarre, bouzuki, violino, flauti, fisarmonica e voci la faranno da padroni con qualche sorpresa nella serata visto il background del gruppo e la grande capacità interpretativa. Biglietti on-line su www.saladellacomunita.com/musica/green-donkey-1592 o presso filiali Cassa Rurale di Brendola: 14 euro. Biglietto intero senza prenotazione: 15 euro. Sono ancora disponibili una quarantina di posti. Per informazioni: 0444.401132 - info@saladellacomunita.com.

ELENCO CONCERTI